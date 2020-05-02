Названо наказание за нарушение «масочного режима» в Подмосковье

Полицейских, сотрудников ГИБДД и других правоохранительных органов обяжут в Подмосковье контролировать ношение масок и респираторов гражданами, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Контроль за ношением масок и респираторов (в Подмосковье) будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе. Если в этот период вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры. С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной» – отметили в правительстве региона, передает РИА «Новости».

В случае нарушения правила жители Подмосковья могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП – 4 тыс. рублей.

Напомним, 1 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавирус.