Число погибших от коронавируса в США превысило 70 тыс. человек

В США за все время от нового коронавируса скончались более 70 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

В США от COVID-19 скончались 70 115 человек, инфицированы коронавирусом – 1 181 885 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета.

При этом в стране выздоровели более 187 тыс. человек.

Ранее эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон заявили, что к началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек.