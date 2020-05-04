Россиян призвали насторожиться из-за всплеска числа заболевших коронавирусом

Россиянам стоит насторожиться из-за роста числа заболевших коронавирусом, расслабляться пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В эпидемиологии нет такого - судить по одному дню... пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан, насторожить и еще раз заставить задуматься о том, все ли мы делаем правильно. И остановить от неправильных поступков, остановить от нарушения тех требований, которые сегодня сохраняются», – сказал она в эфире «России 24».

Попова отметила, что запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь – «это будет финальной точкой».

По ее словам, пока рано говорить о возможности послабления мер до 12 мая.

«Мы говорим, что средняя инкубация 4-6-8 дней, если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (режим), может быть. А вот если мы не начнем нарушать и останемся заботящимися о своем здоровье и своих близких, и продолжим это делать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», – подчеркнула Попова.

При этом она добавила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снижается. Попова уточнила, что тенденция стабильная.

«Она может быть более выраженная, менее выраженная. Это зависит от того, насколько мы сегодня разобщены. Мы идем в правильном направлении, а чтобы мы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть», – сказала она.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса. Число новых случаев за сутки снизилось на 53.