В России подтвердили 10 581 новый случай коронавируса

В России за сутки подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России подтверждено 10 581 новых случая коронавируса в 82 регионах». При этом 50,6% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 5795, Подмосковье – 803, Санкт-Петербурге – 317.

Всего в России зарегистрировано 145 268 случаев (+7,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом выздоровели за сутки 1 тыс. 456 человек. За весь период выписаны 18 тыс. 095 пациентов.

Умерли за минувшие сутки 76 человек с коронавирусом, за все время – 1356 пациентов.





Накануне, 3 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 633. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 53.





Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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