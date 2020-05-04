Соловьев рассказал, когда дрался в последний раз

Телеведущий Владимир Соловьев, грозивший расправой спортивному комментатору Василию Уткину, рассказал, когда он в последний раз дрался.

«Недавно, я же все время тренируюсь. Если настоящая, то не знаю. В последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал – парней избивали», – поделился журналист во время прямого эфира в Instagram с Тиной Канделаки.

По его словам, Уткину пришлось бы несладко в 90-е годы, если бы он тогда говорил то же, что и сейчас.

Кроме того, Соловьев добавил, что снимет специальный сериал под названием «Грозящий кулак справедливости» для тех, кто заскучал в режиме самоизоляции. По его словам, он постоянно шутит во время своих тренировок, но люди эти шутки неправильно воспринимают.

Напомним, конфликт Уткина и Соловьева начался с того, что Соловьев отчитал бывшего спортивного комментатора за критику режима самоизоляции. В результате обмена заявлениями Соловьев пригрозил «разок врезать» Уткину.



