В России подтвердили 9 тыс. 268 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 268 случаев коронавируса, всего в стране выявлено более 400 тыс. инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Всего в России 405 тыс. 843 случая коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2 тыс. 595, Подмосковье – 757, Санкт-Петербурге – 369. 301 случай в Нижегородской области, 265 – в Свердловской, 178 – в Ростовской.

За сутки умерли 138 человек, всего – 4 тыс. 693. 69 умерли в Москве, 25 в Подмосковье, 13 в Санкт-Петербурге, девять в Дагестане, пятеро в Нижегородской области.

Выписаны за сутки 4 тыс. 414 человек после выздоровления от коронавируса, всего выздоровели 171 тыс. 883 пациента.

При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней. Таким образом, число подтвержденных случаев снижается третью неделю подряд, передает ТАСС.

Накануне, 30 мая, было выявлено 8 тыс. 952 новых случая коронавируса. Прирост за сутки составил 316 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.