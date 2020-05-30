В России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 952 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 396 тыс. 575 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 952 случая новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. При этом 41,9% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 396 тыс. 575 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев в Москве – 2367, Подмосковье – 735, Санкт-Петербурге – 365.

Также за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 4 тыс. 555 человек.

За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 212 человек. Всего вылечились 167 тыс. 469 человек.

Накануне, 29 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 572. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 380. Отметим, что темпы прироста пациентов с коронавирусом в России снизились почти в 12 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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