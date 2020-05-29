В России подтвердили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8572 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 387 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8572 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2332, Подмосковье – 773, Санкт-Петербурге – 369.

Всего в стране выявлено 387 тыс. 623 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 159 тыс. 257 человек, из них 8264 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 232 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 4374 человека.

Накануне, 28 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8371. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 201.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.