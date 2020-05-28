В России подтвердили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2054, Подмосковье – 774, Санкт-Петербурге – 383.

Всего в стране выявлено 379 тыс. 51 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 150 тыс. 993 человек, из них 8785 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 4142 человека.

Накануне, 27 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8338. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 33.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.