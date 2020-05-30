Американо-украинские морские учения решили проводить бесконтактно

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30 мая, суббота  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Американо-украинские морские учения решили проводить бесконтактно

              30 мая 2020, 19:25

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Международные учения Sea Breeze-2020 решено проводить бесконтактно из-за коронавируса, в ходе маневров планируется проводить морскую и авиационную фазы, сообщило командование ВМС Украины.

              «В этом году в целях соблюдения мер безопасности обучение будет проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно, основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное», – сообщило командование в соцсетях, передает РИА «Новости».

              В учениях задействуют силы «около 10 стран», в том числе будут привлечены корабли постоянной группы НАТО.

              С 26 по 29 мая в Одессе прошла заключительная часть по планированию американо-украинских учений Sea Breeze-2020, добавили в ведомстве.

              В 2020 году на Украине были запланированы украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-молдавские маневры «Юг-2020», украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher-2020.


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