В Омске арестовали подозреваемую в истязании трехлетней дочери

Жительница Омска, которая обвиняется в истязании и избиениях своей трехлетней дочери, заключена под стражу, сообщили в Следственном комитете России.

«Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 27-летняя женщина нанесла своей малолетней дочери удары рукой по голове, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин. После осмотра ребенка медики сообщили, что девочка истощена, имеется ряд заболеваний.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: за истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, продолжается следствие по факту халатности «должностных лиц системы органов профилактики, обязанных контролировать надлежащие и безопасные условия воспитания и проживания малолетних детей в многодетной семье».

В апреле уголовное дело было возбуждено в Новороссийске в отношении матери шестилетнего мальчика, который был найден со следами истязаний в закрытой квартире.