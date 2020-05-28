Российский флот получил подлодку «Князь Владимир»

Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК.

«Сегодня, 28 мая, на «Севмаше» (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир», – передает ТАСС сообщение ОСК.

Ранее на Северном флоте сообщали, что крейсер завершил контрольные испытания в Белом море, он прибыл в Северодвинск. Основную часть испытаний «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года.

СМИ сообщали, что в скором времени АПЛ передадут флоту.

«Князь Владимир» – это первый стратегический подводный крейсер, который построен по обновленному проекту 955А. У него меньшая шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, также усовершенствована система управления оружием.