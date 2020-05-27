Названы сроки поставок в войска новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

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27 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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Тирания создателя Чебурашки ставит вопрос об институте репутации

Фото: Tor Wennstrцm/Lehtikuva/ТАСС
«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком очень жестоким» – такими словами дочь Эдуарда Успенского Татьяна выразила несогласие с решением назвать награду лучшим детским писателям именем ее отца. Как в знаменитом литераторе уживались домашний тиран и талантливый автор детских книг – и может ли, в самом деле, госпремия называться именем человека с такой репутацией? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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              Названы сроки поставок в войска новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

              27 мая 2020, 10:47

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год, заявил исполнительный директор предприятия-разработчика оружия – научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.

              «Для производства «Бронебойщика» у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска», – передает РИА «Новости» слова Кочкина.

              Он напомнил, что госиспытания новой ракеты были завершены в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.

              «Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии «Бронебойщика» на вооружение», – подчеркнул он.

              Кочкин добавил, что серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты «Дрель» в российскую армию начнутся в 2022 году.

              «Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий», – сказал он.

              Кочкин напомнил, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать ее, не заходя в зону поражения оружием противника. «Дрель» способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.

              «Если даже этой кассете не удается найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий», – добавил он.

              Напомним, в октябре 2018 года Кочкин заявил о завершении государственных испытаний новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик» класса «воздух – земля».

              Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщал, что «Бронебойщик» полностью подтвердила свои характеристики, ее госиспытания планируется завершить до конца года.

              До этого он рассказывал об уникальных возможностях авиационной ракеты «Бронебойщик», способной взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.

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