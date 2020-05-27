Названы сроки поставок в войска новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год, заявил исполнительный директор предприятия-разработчика оружия – научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.

«Для производства «Бронебойщика» у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска», – передает РИА «Новости» слова Кочкина.

Он напомнил, что госиспытания новой ракеты были завершены в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.

«Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии «Бронебойщика» на вооружение», – подчеркнул он.

Кочкин добавил, что серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты «Дрель» в российскую армию начнутся в 2022 году.

«Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий», – сказал он.

Кочкин напомнил, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать ее, не заходя в зону поражения оружием противника. «Дрель» способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.

«Если даже этой кассете не удается найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий», – добавил он.

Напомним, в октябре 2018 года Кочкин заявил о завершении государственных испытаний новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик» класса «воздух – земля».

Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщал, что «Бронебойщик» полностью подтвердила свои характеристики, ее госиспытания планируется завершить до конца года.

До этого он рассказывал об уникальных возможностях авиационной ракеты «Бронебойщик», способной взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.

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