По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
СМИ: У военкоматов Киева образовались очереди из пытающихся обновить данные
Огромные очереди из военнообязанных образовались у военкоматов в Киеве, люди спешат обновить свои данные до вступления в силу нового закона об усилении мобилизации, сообщили украинские СМИ.
Как пишет УНИАН, возле киевских военкоматов наблюдаются огромные очереди. Отмечается, что военнообязанные собираются, чтобы обновить свои данные еще до вступления в силу закона о мобилизации, некоторые стоят в очереди уже не первый день, передает РИА «Новости».
Напомним, в середине апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные до 18 июля должны являться в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для уточнения учетных данных.