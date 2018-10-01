Названы сроки принятия на вооружение ракет «Бронебойщик»

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил о завершении государственных испытаний новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик» класса «воздух – земля».

«Мы надеемся, что окончательное решение [по принятию на вооружение] будет в этом году» – сказал Кочкин, передает «Интерфакс».

По его словам, решение окажется положительным, опытная партия «Бронебойщика» поступит в ВС России в 2019 году.

Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщал, что «Бронебойщик» полностью подтвердила свои характеристики, ее госиспытания планируется завершить до конца года.

До этого он рассказывал об уникальных возможностях авиационной ракеты «Бронебойщик», способной взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.