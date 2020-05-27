Борис Джонсон поддержал международное расследование происхождения коронавируса

Глава британского правительства Борис Джонсон и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обсудили международное расследование происхождения нового коронавируса.

Они «согласились с важностью проведения независимого расследования для установления источника вспышки коронавируса». Как говорится заявлении канцелярии Джонсона, расследование необходимо, чтобы «учитывать прошлый опыт и предотвращать пандемии в будущем», передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

Трамп обещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с КНР.

Китай подчеркивает, что полностью открыт к сотрудничеству с мировым сообществом, чтобы выяснить происхождение коронавируса.

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