В ЕС заявили о необходимости разумного баланса в отношениях с Россией

Евросоюзу необходимо найти разумный баланс между санкциями против России и взаимодействием с ней, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Нам нужно избирательно взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые для нас важны. Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России и с осторожной попыткой взаимодействия по избирательным сферам», – передает его слова ТАСС.

Боррель отметил, что Россия и ЕС зависят друг от друга в сфере энергетики и именно поэтому им нужны доверительные отношения.

«Нам нужно покупать газ, а им – продавать. Поэтому давайте инвестировать в достижение лучшего понимания между нами, откуда каждый из нас приходит и как мы можем построить доверие, чтобы двигаться вперед вместе», – сказал он.

Отметим, что руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии коронавируса.