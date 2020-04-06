Евросоюз не увидел проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии коронавируса, заявил на видеобрифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По мнению Стано, санкции «не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», передает ТАСС.

В пятницу Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны «Группы двадцати» (G20) снять санкции с других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией коронавируса.

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