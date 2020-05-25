Кудрин оценил влияние коронавируса на уровень добычи нефти в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил влияние связанного с пандемией коронавируса кризиса на уровень добычи нефти в России.

«Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее. «Ренту» теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий», – отметил Кудрин в интервью «Коммерсанту».

Он также добавил, что цифровым технологиям вирус страшен в меньшей мере, в связи с чем именно они обеспечивают совершенно революционные решения. «Это изменение облика целых отраслей. И наше регулирование и госуправление тут опаздывают и не соответствуют этим вызовам, мы говорим давно. Запрос на новое качество госрегулирования сейчас крайне велик. После прихода нового правительства в январе было очевидно осознание этой проблемы, наметился вектор на перемены именно в этом направлении (например, цифровизация госуправления, акцент на работу по приоритетам)», – считает Кудрин.

Напомним, в пятницу Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, отметив, что новый макропрогноз подготовлен в условиях высокой неопределенности, сейчас «все определяется не экономическими, а скорее эпидемиологическими вопросами».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД