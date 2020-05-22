МЭР подготовило прогноз экономического развития России

Российская экономика показала большую прочность, чем казалось в апреле, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

По его словам, сейчас «идут большие дискуссии внутри, каким будет восстановление».

«По крайней мере, V-образное восстановление особо никто уже ни в экспертных кругах, ни у нас не ожидает и не ждет», – приводит его слова ТАСС.

«Отскок» будет «невысоким», после чего «предстоит такой достаточно долгий путь в гору».

Минэкономразвития в четверг переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 годы, передает РИА «Новости».

Новый макропрогноз подготовлен в условиях высокой неопределенности, сейчас «все определяется не экономическими, а скорее эпидемиологическими вопросами». Параметры прогноза «будут уточняться и в августе, и в сентябре», сказал министр.

МЭР исходило из того, что все ограничения будут сняты в августе– сентябре, но с учетом эпидемиологической ситуации. Так, часть требований – «ношение масок, дистанцирование и т. д. – войдет в отраслевые требования до той поры, пока не появится вакцина». Все это «будет естественным образом осложнять функционирование отраслей». Сценарий выхода из ограничений содержится а общенациональном плане по восстановлению экономики.

Прогноз при этом не учитывает меры, которые закладываются сейчас в план восстановления экономики. В понедельник его представят в кабмине, где и будут дорабатывать. Помимо базового прогноза, планируется представить целевой прогноз.

МЭР полагает, что активная фаза восстановления экономики начнется в четвертом квартале и продолжится в 2021 году. Ожидается снижение ВВП в 2020 году на 5%, в 2021 году будет рост на 2,8%.

В годовом выражении ВВП снизится во втором квартале 2020 года на 9,5%, на 6,3% - в третьем, на 5,2% - в четвертом, при этом в поквартальном выражении рост начнется с третьего квартала.

Снижение реальных располагаемых доходов населения во втором квартале 2020 года составит 6%, без мер поддержки властей они могли бы упасть на 7,5%.

Курс доллара к концу 2020 года, вероятно, будет в районе 75–76 рублей, цена нефти в среднем в июне–декабре – ниже 30 долларов за баррель с восстановлением до 40 долларов к концу 2021 года.

Напомним, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о принятии неотложных мер по устойчивому развитию экономики и предотвращению последствий распространения коронавируса. Третье чтение состоится 22 мая.

11 мая президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.

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