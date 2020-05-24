США заподозрили Китай в намерении выкрасть вакцину от коронавируса

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Китай якобы может выкрасть у Вашингтона вакцину от коронавируса.

«Думаю, мы первые разработаем вакцину. Есть вероятность, и об этом были сообщения, что Китай занимается шпионажем, пытаясь найти исследователей и технологии», – передает его слова RT.

О’Брайн заявил, что Китай имеет «большую историю кражи американских секретов», а также интеллектуальной собственности. По его словам, также китайцы подделывают американские технологии.

«Поэтому я не был бы удивлен, если они сделают это с вакциной», – добавил О'Брайен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли «огромного прогресса» в разработке вакцины от коронавируса.