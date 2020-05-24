В России усомнились в эффективности лазерного оружия США

Возможности современного лазерного оружия уничтожать летающие цели крайне ограничены, заявил президент российской Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт прокомментировал видео, опубликованное командованием Тихоокеанского флота США, на котором были показаны испытания американских боевых лазеров. На кадрах из видео показано, как лазерная система, размещенная на борту корабля, поражает и уничтожает летящий беспилотник, передает РИА «Новости».

Сивков отметил, что современное лазерное оружие требует идеальных погодных условий, которые редко встречаются в море, что делает использование боевых лазеров в морской войне ограниченным.

«В настоящее время боевые лазеры можно использовать в ряде случаев для вывода из строя оптико-электронных систем различных видов вооружения. Как оружие для уничтожения воздушных целей лазерные системы не могут считаться эффективными», – заявил он.

Эксперт обратил внимание, что американские испытания проходил в южных широтах в отличных погодных условиях. Между тем, по его словам, такие условия бывают редко, особенно в северных широтах. Достаточно лишь небольшой дымки, чтобы сила лазерного луча значительно упала.

Сивков отметил, что американскому лазеру понадобилось немало времени, чтобы поразить беспилотный летающий аппарат. Эксперт отметил, что для того, что при такой мощности лазеру будет сложно сбить летящую на большой скорости ракету, даже если он сумеет на нее нацелиться и удерживать луч.

По его словам, российские лазерные системы «Пересвет» созданы не для уничтожения летающих объектов, а для ослепления оптико-электронных систем у самолетов, вертолетов, спутников.

Ранее ВМС США опубликовали видеозапись с испытаний лазерного оружия LWSD Mark 2 MOD 0 на десантном корабле USS Portland.

В декабре 2018 года в России на опытно-боевое дежурство заступили боевые лазерные комплексы «Пересвет».

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