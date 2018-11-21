Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Новейшие боевые лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство, сообщили российские военные.

«На опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооруженных сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений», – сообщает издание «Красная звезда».

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки, отмечается в публикации.

Напомним, в марте президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в том числе и о боевом лазерном комплексе, который по итогам объявленного Минобороны конкурса получил название «Пересвет».

В июле в российском военном ведомстве сообщили, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили в войска. В августе появились сведения о месте развертывания боевых лазерных комплексов.