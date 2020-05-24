Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, свидетельствует материал, опубликованный Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Заседание Центрального военного комитета ТПК стало первым выходом Ким Чен Ына на публику с 1 мая. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая, передает РИА «Новости».

ЦТАК сопроводило статью фотографией лидера в президиуме на фоне флагов ТПК.

Напомним, 2 мая Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике. Ранее в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» Ким Чен Ына могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом. В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами.

Позднее президент России Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответной телеграмме северокорейский лидер поздравил Россию с 75-летием Победы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына.

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