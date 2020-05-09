Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В телеграмме главе российского государства Владимиру Путину Ким Чен Ын выразил «горячее поздравление и теплый привет от имени» Северной Кореи. Поздравление адресовано «дружественному правительству и народу» России, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что «75 лет тому назад российский народ» добился «Великой Победы в справедливой войне с фашизмом», защитив «судьбу человечества», защитив «Родину и отстояв мир и безопасность всего мира». При этом были продемонстрированы «беспримерный героизм и самоотверженность».

Ким Чен Ын также отметил, что отношения КНДР и России продолжают развиваться в соответствии с устремлениями народов двух стран, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин наградил главу КНДР Ким Чен Ына медалью к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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