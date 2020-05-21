В ВОЗ заявили о высоком уровне информационной системы здравоохранения в России

Всемирная организация здравоохранения сотрудничает с Россией на протяжении многих лет и видит высокий уровень информационной системы здравоохранения в стране, заявила газете ВЗГЛЯД представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Сотрудничество с Россией на протяжении многих лет, а также интенсивный обмен опытом на уровне экспертов говорят о высоком уровне информационной системы здравоохранения в стране», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

Она добавила, что в России разработано методологическое руководство по кодированию смертей от коронавируса, с начала года уделяется «большое внимание всем случаям смерти от всех типов пневмоний».

«Российское свидетельство о смерти соответствует международным образцам, и процесс определения и кодирования смертей также соответствует передовой международной практике», – сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ в интервью газете ВЗГЛЯД объяснила низкую смертность от коронавируса в России.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что данные о смертности в России от заболевания, вызываемого коронавирусом, являются точными. Зампред правительства Татьяна Голикова говорила, что смертность от коронавируса в России составляет 0,95%.

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