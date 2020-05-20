Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России составляет 0,95%, при этом самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане, заявила зампред правительства Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день показатель летальности в России от COVID-инфекции составляет 0,95%, и значительно ниже, чем по миру в целом», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

По ее словам, самый низкий показатель летальности от коронавируса зарегистрирован в Тамбовской и Свердловской областях, Республике Татарстан, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях и Республике Тыва.

Кроме того, в Курганской области, Республике Алтай и Сахалинской области, Ненецком автономном округе летальные случаи вовсе не зарегистрированы.

Голикова добавила, что более 99 тыс. коек на сегодняшний день заняты пациентами с коронавирусом, более 2,1 тыс. из них находятся на аппаратах ИВЛ, передает ТАСС.

Также она отметила, что медпомощь пациентам с коронавирусом оказывают почти 360 тыс. российских медиков.

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания.

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