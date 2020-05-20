В Грузии восстановили памятник большевику Нариманову

Памятник известному большевистскому деятелю Азербайджана, писателю Нариману Нариманову восстановлен в Марнеульском муниципалитете Грузии, где компактно проживают этнические азербайджанцы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯЛД в Тбилиси.

Этот памятник появился здесь в 80-е годы прошлого века, с тех пор не реставрировался и находился в аварийном состоянии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году местные жители заявили, что власти Грузии хотят вовсе демонтировать памятник – по грузинским законам, запрещается любая коммунистическая и фашистская символика, в том числе памятники советским деятелям. Поэтому марнеульцы провели акцию протеста, защитив памятник.

В защиту памятника высказались и азербайджанские религиозные деятели.

Известный писатель и общественный деятель Нариман Нариманов родился в 1870 году в Тифлисе. Он занимал посты наркома иностранных дел и председателя Совнаркома Азербайджанской ССР.