Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 72,51 рубля.

Курс евро прибавил 0,2%, до 79,36 руб, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 доллар находился уже в «красной» зоне и торговался на уровне 72,3 руб. (-0,2%), а курс евро – на отметке 79,28 руб. (+0,1%).

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