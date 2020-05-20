Онищенко предсказал появление нового коронавируса

Следующий вид коронавируса может передаться человеку в ближайшие 10 лет, не исключает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Непохоже, чтобы коронавирус каждый год нам давал новую популяцию», – передает ТАСС слова Онищенко.

Предыдущие вспышки коронавирусных инфекций произошли в 2002 году (SARS, тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония) и в 2012 году (MERS, ближневосточный респираторный синдром).

«После 2002 года прошло 10 лет, после 2012 года, будем считать, 8 лет, вот примерная цикличность. Может, и раньше (чем через 8-10 лет новый вид коронавируса) придет», – допустил он.

Академик выразил надежду на то, что итогом текущей пандемии станет формирование достаточного популяционного иммунитета, который предотвратит дальнейшее широкое распространение конкретно этого коронавируса.

«Могут быть единичные случаи: вот то, что в Китае происходит, они сейчас в ряде провинций некоторые меры снова вернули <...> Вирус будет циркулировать, но он не будет таким агрессивным, потому что те, кто приобрел иммунитет, – у них будет он существовать», – сказал Онищенко.

По его словам, в каждый осенний подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями циркулирует до 200 разных вирусов с воздушно-капельным механизмом передачи.

«Поэтому будет (коронавирус, вызывающий Covid-19) одним из них», – заключил Онищенко.

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни». Кроме того, зафиксировано 115 летальных исходов, выписали 5 тыс. 921 человека. В понедельник, 18 мая в России выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе.

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