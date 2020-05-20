Bloomberg исправил статью о коронавирусе в России

Американское информационное агентство Bloomberg внесло правки в опубликованную статью о распространении коронавируса в России после того, как российское посольство в Вашингтоне указало на недостоверные сведения и потребовало опровержения.

В материале от 19 мая указано, что в него была внесена правка. Изменены подписи в графике, который иллюстрирует данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). О каких-либо изменениях в тексте информации не приводится, передает ТАСС.

Ранее в российском посольстве указали, что автор статьи поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно реальной статистике ВБ, в России в 2013 году на 1 тыс. человек приходилось 8,2 больничных койки, в странах ОЭСР – 3,8, однако в публикации в разделе авторских комментариев на сайте агентства эти цифры приведены наоборот: якобы 3,8 в России и 8,2 в странах ОЭСР.

При этом в Twitter, где Bloomberg размещает ссылки на авторские комментарии агентства и выдержки из них, график остался в прежнем виде.

Российские дипломаты подчеркивали, что редакторы Bloomberg «опустились до неприкрытого подлога», и требовали от агентства «опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам».