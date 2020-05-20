От Bloomberg потребовали извинений за статью о коронавирусе в России

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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

Нетаньяху очень рассчитывает на Трампа в деле приращения территории ИзраиляФото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с благословения Дональда Трампа заявил о начале реализации «Сделки века». Так в Тель-Авиве и Вашингтоне называют план, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта. Однако у этого плана крайне много очень опасных для Израиля подводных камней. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

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          • Никогда не пробовал

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              От Bloomberg потребовали извинений за статью о коронавирусе в России

              20 мая 2020, 02:48

              Текст: Ольга Никитина

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              Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg извинений за материал о коронавирусе в России, а также опровержения недостоверных данных о количестве больничных коек в нашей стране.

              «Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией. На этот раз отличилось авторитетное агентство Bloomberg», – говорится в обращении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

              В сообщении говорится, что «поток голословных политизированных обвинений» автор публикации «подкрепляет статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1 тыс. человек в России и странах ОЭСР в 2013 году (8,2 против 3,8)».

              «Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами», – подчеркивается в заявлении посольства.

              Уточняется, что поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: «недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием». «Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР», – поясняет посольство.

              «Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», – добавили в дипмиссии.

              Напомним, ранее американское агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Причем заголовок публикации дважды менялся.

              Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью под скандальным заголовком, усомнилась в том, что «с миропорядком все в порядке».


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