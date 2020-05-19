Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

Над нейтральными водами Черного моря пролетели бомбардировщики Ту-22М3, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа, сообщило Минобороны.

Отмечается, что экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа», – приводит сообщении ведомства РИА «Новости».



В МО подчеркнули, что дальняя авиация регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.



Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что норвежские истребители F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-22М3, проводившие плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.