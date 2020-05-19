Россия отказалась от учений у границ стран НАТО

Российские военные сокращают масштаб учений и не планируют их вблизи линии соприкосновения с НАТО на время пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», – передает его слова РИА «Новости».

Отметим, что НАТО продолжают учения у российских границ. Так, 4 мая в Баренцево море вошли эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» ВМС Великобритании, которые приняли участие в совместных с Норвегией учениях. В НАТО заявили, что пандемия коронавируса не повлияла на способность флота США проводить операции. 9 мая корабли покинули Баренцево море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял о необходимости сдерживать Россию на фоне коронавируса.