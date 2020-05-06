Военные НАТО провели учебное бомбометание над Эстонией

В воздушном пространстве Эстонии стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО «Весенний шторм», сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

«Весенний шторм» проходит с 25 апреля по 8 мая в уменьшенном объеме из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Глава минобороны Эстонии Юри Луйка уточнил, что полеты американских бомбардировщиков являются признаком того, насколько США серьезно воспринимают свою задачу по защите Балтии.

«Соединенные Штаты являются одним из самых главных наших союзников. Я считаю особенно важным, чтобы стратегические бомбардировщики выполняли свои задачи, участвуя в наших учениях «Весенний шторм», – подчеркнул глава ведомства.

Бомбардировщики вылетели в Эстонию с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота. Они также производили дозаправку в воздухе.

Первоначально в учениях собирались задействовать 10 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и государств-партнеров. По данным главного штаба Эстонии, в итоге в «Весеннем шторме» принимают участие порядка 3,2 тыс. эстонских военных, военные из Британии и Дании.

В апреле НАТО проводило «бесконтактные» морские учения в Грузии. В связи с коронавирусом участники учений ограничились только маневрами. Экипажи проводили общение в режиме видеоконференций.