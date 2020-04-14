Столтенберг заявил о необходимости сдерживать Россию на фоне коронавируса

НАТО собирается помогать своим членам в борьбе с коронавирусом, но при этом и заниматься сдерживанием России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы видим, что Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот», – передает его слова ТАСС.

Столтенберг также утверждает, что Россия якобы «продолжает помогать» добровольцам в Донбассе.

«Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии. Поэтому НАТО намерена помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять свои ключевые обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», – заявил Столтенберг.

По его словам, альянс усилил военное присутствие в регионе Черного моря, в том числе наземное и морское присутствие в Румынии. Кроме того, НАТО тесно работает с партнерами в регионе – Украиной и Грузией.

У него спросили, не хочет ли НАТО помочь России в борьбе с коронавирусом, которая до этого безвозмездно помогла Италии и США, Столтенберг ответил, что от Москвы «не было запросов о помощи».

«И сейчас я обращаю внимание на то, как координировать поддержку странам – членам НАТО. Ситуация в России напоминает нам, что это глобальный кризис, общий вызов, и мы должны реагировать на него вместе», – продолжил он.

Столтенберг также рассказал, что НАТО использует зафрахтованные украинские военно-транспортные самолеты для перевозки медицинских ресурсов.

«НАТО использует зафрахтованные украинские транспортные самолеты (разработанные в СССР в 80-х годах прошлого века самолеты Ан-124-100 «Руслан») для обеспечения стратегических перевозок. Это самолеты с огромными грузовыми возможностями. Мы приветствуем сотрудничество с Украиной в этой сфере», – добавил генсек альянса.

Он не уточнил, какую именно практическую помощь готово НАТО оказать Украине, но заявил, что рассматривается возможность «предоставления программы расширенного партнерства».

На прошлой неделе сообщалось, что корабли из Италии, Канады, Румынии, Болгарии и Турции со среды по 10 апреля в Поти провели «бесконтактные учения» с двумя грузинскими судами пограничной полиции.