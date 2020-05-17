ЕК заявила о якобы исходящей от России дезинформации о коронавирусе

Еврокомиссия считает, что кампании дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, проводятся близкими к Кремлю источниками, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его мнению, те, кто распространяют дезинформацию о коронавирусе, стремятся подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники - то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ - продолжают распространять теории заговора и дезинформацию, касающуюся темы коронавируса, в ЕС и его странах-соседях», – сказал дипломат.

Также целью этой кампании по дезинформации Стано назвал желание поставить под сомнение меры, к которым прибегают в Европе для преодоления кризиса из-за пандемии.

Дипломат подчеркнул, что в нынешней ситуации, вероятны «серьезные последствия для общественного здоровья».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заметила, что против Москвы развернута новая информационная кампания. По ее мнению, «четко задал направление» этой кампании генсек НАТО Йенс Столтенберг, который упрекнул Россию и Китай в распространении «дезинформации» о пандемии.