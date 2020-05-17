Ягудин прокомментировал ссору Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера Советского Союза по фигурному катанию Татьяны Тарасовой с фигуристкой и депутатом Госдумы Ириной Родниной.

«Чтобы иметь мало-мальское представление о том, из-за чего это происходит, надо обладать хоть какой-то информацией. Я ей не владею, поэтому могу только пожелать, чтобы все были здоровы и счастливы. И поменьше таких словесных перепалок», – цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Фигурист отметил, что о причинах конфликта знают только Тарасова и Роднина.

Кроме того, Ягудин дал оценку информации в передаче «Пусть говорят» о том, что он и актер Марат Башаров якобы избили бейсбольными битами журналистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ягудин осудил Первый канал за распространение ложной информации.

«Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат?» – возмутился фигурист.

Он добавил, что у него есть вопросы к программе «Пусть говорят», которая «приглашает псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут».

Ранее Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело». Депутат Госдумы посоветовала тренеру «немножечко удариться в историю».

Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер.