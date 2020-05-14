Роднина заявила о «проблемах с головой» у Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина резко ответила на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Тарасова заявила ранее, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ депутат Госдумы посоветовала тренеру «немножечко удариться в историю», передает Sport24.

«Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (12 ноября 2001 года – прим. ВЗГЛЯД). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать», – добавила она.

Олимпийская чемпионка также заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело».

Ранее Тарасова в интервью РБК рассказала о конфликте с Ириной Родниной. Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер.

«Я бы не назвала то, что было между нами, ссорами. Потом мы это поняли. Я просто просила отпустить работать со мной Лену Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против», – сказала она.

Тарасова назвала эти слова «бредом сумасшедшего».

«Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак 4-й степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию», – рассказала она.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД