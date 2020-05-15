Шойгу отчитался о ходе весеннего призыва в условиях коронавируса

План по весенней призывной кампании в России выполняется, доложил по видеосвязи министр обороны генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину из Национального центра управления обороной.

«Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется полностью», – передает ТАСС слова Шойгу.

По его словам, работа по предупреждению распространения коронавируса в вооруженных силах организована с учетом противоэпидемических мероприятий, проводимых в стране.

«Контроль ее выполнения в воинских частях и организациях осуществляет оперативный штаб министерства обороны», – уточнил министр.

«Воинские перевозки [призывников] спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. Также введен строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 2 млн масок и 230 тыс. тест-систем. Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами», – сообщил Шойгу.

Он отметил, что вновь прибывшие военнослужащие в воинских частях помещаются на двухнедельный карантин.

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начался 1 апреля.

В Общественной палате объяснили весенний призыв в армию на фоне коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД