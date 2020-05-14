Кредиторов могут обязать оставлять должникам минимум не ниже МРОТ

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ, сообщил один из авторов поправок, глава фракции ЕР Сергей Неверов.

«Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным», – передает РИА «Новости» слова Неверова.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, законы «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». Прожиточный минимум устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ – 12130 рублей.

При этом предусматривается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.

«Необходим баланс между соблюдением интересов кредитных организаций и прав граждан, поскольку очень часто бывает так, что как раз наименее финансово грамотным, в первую очередь, пенсионерам, выдают займы под высокие проценты», – пояснил Неверов.