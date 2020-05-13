Полицейским предложили дать право вскрывать машины и выставлять оцепление

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности, о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения вносятся в федеральный закон «О полиции».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь «на усиление прав и законных интересов граждан», а также на «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел», передает РИА «Новости».

В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее.

Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна «обеспечить сохранность ТС».

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», – добавляется в документе.

Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

Одновременно в границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.

В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается «прикоснуться к его огнестрельному оружию» (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».

Напомним, в конце апреля полицейских предложили наделить правом вскрывать машины и оцеплять жилые дома.