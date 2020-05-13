Россия указала США на невозможность продления оружейного эмбарго против Ирана

Соединенные Штаты не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как уже два года не являются участниками иранской ядерной сделки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Я не вижу никаких причин для наложения оружейного эмбарго на Иран. Технически это даже было не эмбарго, а определенная квота на закупку. Это ограничение истекает 18 октября и точка. Для нас это ясно», – приводит слова постпреда России при ООН ТАСС.

«Ровно два года назад, 8 мая 2018 года, США гордо объявили, что они выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и закрыли за собой дверь. Теперь они стучатся в эту дверь, говоря «подождите, мы забыли сделать в СВПД одну вещь. Давайте мы ее сделаем и снова уйдем. Это смешно», – отметил высокопоставленный дипломат.

«Чтобы сделать что-то предусмотренное СВПД, надо быть участником СВПД. США не является его участником уже два года», – подчеркнул постпред России при ООН.

В начале мая Госдепартамент США пообещал не допустить закупки Ираном военной бронетехники у России или Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго. В России на «нелепые» претензии США ответили анекдотом.

Напомним, 5 января 2020 года Иран заявил об отказе от последнего ключевого обязательства в рамках ядерной сделки, из которой США вышли в мае 2018 года.

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