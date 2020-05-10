В Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом

За сутки в российской столице умерли 58 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония. Всего в Москве скончались 1068 пациентов, у которых тесты на COVID-19 дали положительный результат, передает ТАСС.

8 мая сообщалось, что умерли 54 пациента с коронавирусом.

Напомним, коэффициент распространения нового коронавируса на территории России опустился до минимума – 1,06. В Москве показатель даже чуть ниже 1,06. Кроме того, в России наблюдается чрезвычайно низкий уровень смертности от коронавируса. Последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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