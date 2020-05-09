Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума

Коэффициент распространения нового коронавируса на территории России составил 1,06 – это минимальное с начала нового заболевания значение, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент распространения инфекции показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Так, в российской столице показатель находится на уровне чуть ниже 1,06, передает ТАСС.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе показатель должен составлять не больше 1.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 817 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 198 тыс. случаев заболевания.

При этом от коронавируса в Москве за сутки вылечились рекордное число пациентов – 2520 человек, количество вылечившихся за все время превысило 12 тысяч.