От коронавируса в Москве за сутки вылечились рекордное число пациентов – 2520 человек, количество вылечившихся за все время превысило 12 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее – это рекордное количество, 2 520 человек», – сообщила вице-мэр, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12779.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.