В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 54 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперштаба.

Днем ранее в Москве умер 51 пациент с коронавирусом.

Всего в столице умерли 1010 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В России в общей сложности зарегистрировано 187859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.