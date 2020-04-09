В Москве составили более 400 протоколов о нарушении самоизоляции

Свыше 400 протоколов по нарушению режима самоизоляции составила полиция Москвы, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

«Такие правонарушения пресекаются, а лица, их совершившие, привлекаются к ответственности. По состоянию на сегодняшний день в отношении нарушителей ограничительных мер составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях», – пояснил Васенин, передает ТАСС.

Он добавил, что на данный момент число нарядов, которые в круглосуточном режиме патрулируют улицы, увеличено.

В четверг в Москве суды оштрафовали девять человек на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

Премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и московским правительством по протоколам за административные правонарушения.

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