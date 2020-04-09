Кремль отреагировал на отказ Израиля передавать России Александровское подворье

Кремль надеется, что власти Израиля все же передадут России Александровское подворье, для Москвы это очень важный вопрос, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что во время недавнего визита в Израиль президент России Владимир Путин поблагодарил премьера Биньямина Нетаньяху за решение израильской стороны передать России Александровское подворье. Он отметил, что Россия, ее верующие и Церковь очень высоко оценили такую дружескую позицию Израиля.

«Насколько мы понимаем, сейчас затруднения возникли в связи с судебным оперированием какой-то из сторон против этого. Безусловно, мы надеемся, что израильская сторона сохранит свою приверженность решению о передаче этого подворья. Это очень важно для нас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, были ли какие-то договоренности между Москвой и Израилем и будет ли Россия участвовать в судебном процессе в связи с приостановлением передачи прав на Александровское подворье.

В среду стало известно, что Израиль остановил передачу России Александровского подворья в Иерусалиме.

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