МЧС дало советы по безопасному посещению магазинов

Снизить риск заражения коронавирусом при посещении продуктового магазина позволит соблюдение простых правил, рассказали в МЧС.

Идти за продуктами следует в то время, когда в магазине меньше всего посетителей. Надо стараться соблюдать дистанцию между людьми, которая должна составлять не менее двух метров. При входе в магазин необходимо надеть защитную маску и одноразовые перчатки, передает РИА «Новости».

В МЧС рекомендуют ни в коем случае не дотрагиваться до лица руками, которыми вы уже держались за корзинку, тележку или продукты.

Покупку нужно оплачивать картой или приложением на смартфоне. Это позволит избежать контакта с кассиром и избавит покупателя от прикосновения к купюрам.

Вернувшись домой, надо тщательно вымыть руки и только после этого разобрать покупки. Продукты в твердой упаковке нужно вымыть теплой водой с мылом. После этого нужно еще раз вымыть руки, а затем протереть поверхность кухни, на которую выкладывались продукты.

Овощи и фрукты необходимо мыть очень тщательно. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным. Умерли 87 тыс. 705 человек, выздоровели 290 тыс. 681 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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